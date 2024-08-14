На Урале у ребенка перекосило лицо и онемело тело после энергетиков

На Урале у 12-летнего ребенка перекосило лицо и онемело тело после энергетиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Свердловской области.

«Несколько ночей мальчик не мог уснуть, затем у него началась сильная головная боль, перекосило лицо, онемела половина туловища. Врачи диагностировали предынсультное состояние. Пациент рассказал, что накануне выпил две банки энергетического напитка», — заявили в ведомстве.

Медики отметили, что мальчику удалось вовремя помочь благодаря бдительности родителей.