Малков сообщил об открытии регионального сосудистого центра в Скопине

По словам губернатора, в центре созданы все условия для спасения жизни и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. В здании есть современное оборудование, обновленный рентген-кабинет, реанимационный и операционный блоки. Установлен и начал работать новый ангиограф.

Малков сообщил об открытии регионального сосудистого центра в Скопине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в центре созданы все условия для спасения жизни и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. В здании есть современное оборудование, обновленный рентген-кабинет, реанимационный и операционный блоки. Установлен и начал работать новый ангиограф.

Отмечается, что врачи и медсестры Скопинского ММЦ обучались в РязГМУ и прошли стажировку в Рязанском кардиодиспансере.

«Сосудистый центр создан по моему поручению. В прошлом году выделили средства из бюджета, сегодня видим первые результаты», — написал Малков.

Он рассказал, что в центре уже провели первые пять операций. Один из пациентов был госпитализирован после прохождения диспансеризации, врачи выявили сердечно-сосудистую патологию. Скопинские хирурги под руководством главы Центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии Рязанского кардиодиспансера Сергея Бирюкова о провели операцию. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

«Этот случай — пример работы правила „золотого часа“, результат своевременного выявления болезни и оказания высокотехнологичной медпомощи. Теперь возможность получить экстренную медицинскую помощь появилась у большого количества жителей Рязанской области без необходимости ехать в Рязань и терять на этом драгоценное время», — заключил губернатор.