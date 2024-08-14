Командир «Ахмата» рассказал, что в Курскую область заходили около 12 тысяч военных ВСУ

«Было очень много иностранцев, большая часть уже уничтожена», — отметил он.

Командир «Ахмата» рассказал, что в Курскую область заходили около 12 тысяч военных ВСУ. Об этом Апти Алаудинов рассказал РИА Новости.

По его словам, на территорию Курской области заходили около 12 тысяч военных ВСУ.

«Было очень много иностранцев, большая часть уже уничтожена», — отметил он.

Он отметил, что авиация ВСУ не была замечена в небе над российским регионом.

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ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ в Курской области.