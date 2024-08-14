ГК «Зеленый сад» стала лидером по объему построенного жилья в Рязанской области

По данным Единого ресурса застройщиков России за 2023 год, ГК «Зеленый сад» заняла третье место по объему ввода жилья в Рязанской области — это 42 727 м².

Отмечается, что портал ЕРЗ. РФ уже 10 лет ведет исследования в сфере жилищного строительства. Его специалистами создана полная база новостроек и застройщиков страны.

Благодаря этому в 2015 году в России впервые начал публиковаться ТОП застройщиков по объектам текущего строительства. Поддержку проекту оказывает Национальное объединение застройщиков жилья.