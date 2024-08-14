Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным регионального Гидрометцентра, в ближайший час с сохранением до конца суток на территории Рязанской области ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно появилось в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

По данным регионального Гидрометцентра, в ближайший час с сохранением до конца суток на территории Рязанской области ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Отмечается, что при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.