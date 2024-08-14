Для выпускников колледжей и вузов предложили ввести годовую отсрочку от армии

Инициаторы считают, что выпускник должен сначала поработать по специальности не менее года, а потом идти на службу.

Для выпускников колледжей и вузов предложили ввести годовую отсрочку от армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Ростех».

В ведомстве считают, что выпускник должен сначала поработать по специальности не менее года, а потом идти на службу.

«Иначе в армии забудется все, чему его учили много лет», — отметили в «Ростехе».