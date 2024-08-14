Алаудинов: получены данные о планах ВСУ в Курской области

Как заявил военный, задачу выполнить у ВСУ не получилось, большая часть техники противника уже уничтожена.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что получены данные о планах ВСУ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что украинские войска должны бли 11 августа захватить АЭС в Курчатове. После Киев планировал выйти на переговоры с Россией и предъявить ультиматум.

Как заявил военный, задачу выполнить у ВСУ не получилось, большая часть техники противника уже уничтожена.