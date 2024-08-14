28-летний рязанец распространял порнографию и выращивал коноплю

Возбуждены уголовные дела.

28-летний рязанец распространял порнографию и выращивал коноплю. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники установили, что местный житель причастен к распространению порнографических материалов. Мужчина разместил в соцсетях значительный объем фото и видео контента интимного характера.

Полицейские провели обыск и обнаружили, что злоумышленник также выращивал кусты наркосодержащей конопли.

Возбуждены уголовные дела.