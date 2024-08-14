28-летний рязанец распространял порнографию и выращивал коноплю
Возбуждены уголовные дела.
28-летний рязанец распространял порнографию и выращивал коноплю. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Оперативники установили, что местный житель причастен к распространению порнографических материалов. Мужчина разместил в соцсетях значительный объем фото и видео контента интимного характера.
Полицейские провели обыск и обнаружили, что злоумышленник также выращивал кусты наркосодержащей конопли.
Возбуждены уголовные дела.