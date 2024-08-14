Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
23°
Чтв, 15
22°
Птн, 16
22°
ЦБ USD 92.66 2.71 14/08
ЦБ EUR 100.56 3.87 14/08
Нал. USD 90.51 / 91.20 14/08 12:55
Нал. EUR 98.80 / 99.90 14/08 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 2024 15:24
1 559
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
1 809
Условный срок за сделку со следствием. В Рязани вынесли приговор право...
Приговор одному из участников по делу о мошенничестве в...
11 августа 17:35
2 579
Успеть за 60 дней. Почему рязанцам не стоит откладывать покупку автомо...
О ситуации на российском и, в частности, рязанском авто...
6 августа 11:32
5 513
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
28-летний рязанец распространял порнографию и выращивал коноплю
Возбуждены уголовные дела.

28-летний рязанец распространял порнографию и выращивал коноплю. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники установили, что местный житель причастен к распространению порнографических материалов. Мужчина разместил в соцсетях значительный объем фото и видео контента интимного характера.

Полицейские провели обыск и обнаружили, что злоумышленник также выращивал кусты наркосодержащей конопли.

Возбуждены уголовные дела.