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За ночь над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников
В ночь на 13 августа ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа. 12 из них сбили над Курской областью, один над Белгородской и один над Воронежской областями.

За ночь над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 13 августа ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа. 12 из них сбили над Курской областью, один над Белгородской и один над Воронежской областями.

О пострадавших и разрушениях информации нет.