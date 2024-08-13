За ночь над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников
В ночь на 13 августа ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа. 12 из них сбили над Курской областью, один над Белгородской и один над Воронежской областями.
За ночь над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
В ночь на 13 августа ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа. 12 из них сбили над Курской областью, один над Белгородской и один над Воронежской областями.
О пострадавших и разрушениях информации нет.