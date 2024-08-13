Верховный суд предложил разрешить подсудимым уходить на СВО

В настоящее время такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у осужденных. В случае призыва или подписания контракта их уголовное дело приостанавливается

Верховный суд предложил разрешить подсудимым уходить на СВО. Об этом пишет RT.

В настоящее время такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у осужденных. В случае призыва или подписания контракта их уголовное дело приостанавливается. Его полностью прекратят, если они получат госнаграду, достигнут предельного возраста, покинут службу по состоянию здоровья или боевые действия завершатся.

Пленум ВС РФ, который обсуждает вопрос, предлагает распространить эти нормы и на подсудимых, чьи дела рассматриваются в суде.