В Верховной Раде призвали установить призывной возраст с 20 до 50 лет

Заявление сделано на фоне потерь в ВСУ и нехватки мобилизационного резерва в стране.

В Верховной Раде призвали установить призывной возраст с 20 до 50 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

Политик сделал заявление на фоне потерь в ВСУ и нехватки мобилизационного резерва в стране.

Отмечается, что в настоящее время призывной возраст на Украине с 25 до 60 лет.