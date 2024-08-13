В Ухоловском районе уничтожили 60 квадратных метров зарослей конопли

По информации сотрудников местного отдела, данное место часто посещали наркопотребители.

В Ухоловском районе уничтожили 60 квадратных метров зарослей конопли. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские обнаружили очаг наркосодержащего растения в рамках операции «Мак-2024», которая направлена на пресечение распространения наркотиков растительного происхождения.

По информации сотрудников местного отдела, данное место часто посещали наркопотребители. Для устранения возможности заготовки злоумышленниками нелегального сырья полицейские организовали уничтожение зарослей конопли.

Очаг на площади 60 квадратных метров ликвидирован.