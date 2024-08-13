В Свердловской области учитель музыки насиловал детей и снимал на видео

В Свердловской области учитель музыки насиловал детей и снимал на видео. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Мужчина приехал в Россию из Казахстана. На Урале местные власти помогли ему построить дом и дали работу в средней школе. Мигрант создал свою музыкальную студию, в которую приглашал мальчиков от 10 до 13 лет.

Родителям обещал научить детей игре на музыкальных инструментах и вокалу. На самом деле во время занятий мужчина приставал к школьникам и насиловал. Все случаи снимал на камеру, а жертвам говорил, что только так можно попасть на большую сцену.

Полиция задержала педофила. В деле было 26 эпизодов сбора сведений о частной жизни и 107 эпизодов насильственных действий.

Преступника приговорили к 23 годам лишения свободы.