В США назвали причины, по которым ВСУ напали на Курскую область

Отмечается, что попытки Украины вернуть территорию зашли в тупик, поэтому Киев пошел в наступление.

В США назвали причины, по которым ВСУ напали на Курскую область. Об этом пишет «URA.RU» со ссылкой на газеты «The New York Times».

Отмечается, что попытки Украины вернуть территорию зашли в тупик, поэтому Киев пошел в наступление.

Издание назвало еще несколько причин: