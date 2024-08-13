В США назвали причины, по которым ВСУ напали на Курскую область
Отмечается, что попытки Украины вернуть территорию зашли в тупик, поэтому Киев пошел в наступление.
В США назвали причины, по которым ВСУ напали на Курскую область. Об этом пишет «URA.RU» со ссылкой на газеты «The New York Times».
Отмечается, что попытки Украины вернуть территорию зашли в тупик, поэтому Киев пошел в наступление.
Издание назвало еще несколько причин:
- Украина хочет отвлечь Россию от основных задач СВО;
- Уровень боевого духа ВСУ упал;
- Украина пытается поднять уверенность Запада, что она еще что-то может;
- Киев хочет убедить Вашингтон, что они могут пойти в контрнаступление на территории России.