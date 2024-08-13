В среду в Рязанской области потеплеет до +25 градусов

Температура воздуха по области ночью опустится до +8, +13 градусов, днем поднимется до +20, +25 градусов.

В среду в Рязанской области потеплеет до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 14 августа, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы могут достигать до 16 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до +8, +13 градусов, днем поднимется до +20, +25 градусов.