В Санкт-Петербурге посетитель сауны избил и пытался изнасиловать сотрудницу

В Санкт-Петербурге посетитель сауны избил и пытался изнасиловать сотрудницу. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

По информации портала, женщина пошла в номер, чтобы сообщить постояльцу об окончании времени пребывания. В заведении гостей предупреждают об этом по телефону, но мужчина в «люксе» не брал трубку.

Когда администратор вошла, клиент набросился на нее и стал избивать. После он затолкал жертву в комнату для переодевания и под угрозой убийства заставлял лечь на живот. Чтобы сотрудница не кричала, мужчина душил ее. Пострадавшей удалось отбиться и сбежать.

В больнице ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму шеи и другие повреждения.