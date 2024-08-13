В Ряжском районе женщина незаконно получала «чернобыльские» выплаты

На рязанку возбудили уголовное дело по части 1 статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

В Ряжском районе женщина незаконно получала «чернобыльские» выплаты. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что 40-летняя жительница города Кораблино была прописана в населенном пункте Ряжского района, который попадал в зону с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. С 2013 года по настоящее время она получала социальные выплаты. Женщина незаконно получила от государства 54 913 рублей.

На рязанку возбудили уголовное дело по части 1 статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).