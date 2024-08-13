В Рязанском районе раскрыли кражу военных наград и медалей

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанском районе раскрыли кражу военных медалей. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

К полицейским с сообщением о краже имущества обратился 49-летний житель Рязани. Мужчина пояснил, что кто-то проник в его дачный дом в селе Ерахтур Шиловского района и похитил золотые изделия и памятные вещи, принадлежавшие его прадедушке-фронтовику. Среди реликвий оказались государственные награды в виде ордена Отечественной войны II степени и ордена Трудовой Славы III степени, а также приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне многочисленные юбилейные медали и наградные часы «Чайка».

Оперативники установили, что к хищению ценностей, госнаград и знаков отличия причастен ранее судимый за имущественные преступления 25-летний житель Касимовского района.

Правоохранители получили информацию, что мужчина находится в одном из домов в Касимове. Оперативники проверили адрес и задержали подозреваемого. В этом же жилище стражи правопорядка обнаружили и изъяли похищенные ордена и золотые изделия.

В ходе дальнейшей работы с задержанным сыщики нашли украденные им юбилейные медали, которые он закопал в лесу. Также была установлена его причастность к двум кражам чужого имущества, которые были совершены в ночное время в двух населенных пунктах Шиловского района. Так, злоумышленник проник в гараж в селе Куземкино и похитил из двух стоявших там автомобилей в общей сложности 100 тысяч рублей, а в селе Ерахтур — украл из припаркованной на улице машины сварочный аппарат.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ордена и медали изъяты и возвращены законному владельцу. Расследование продолжается.