В Рязанской области вновь заметили северное сияние
Северное сияние засняли в ночь на во вторник, 13 августа. Фотографии сделали в Ухоловском районе, однако сияние наблюдалось и в других районах Рязанской области, а также во многих регионах России.
В Рязанской области вновь заметили северное сияние. Кадры в редакцию прислали читатели.
Северное сияние засняли в ночь на вторник, 13 августа. Фотографии сделали в Ухоловском районе, однако сияние наблюдалось и в других районах Рязанской области, а также во многих регионах России.
Отмечается, что появление северного сияния связано с магнитной бурей, накрывшей Землю.