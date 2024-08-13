В Рязанской области пройдут рейды по должникам за дорожные штрафы

Во вторник, 13 августа, в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные мероприятия, направленные на выявление водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД РФ, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными государственными знаками.

В Рязанской области пройдут рейды по должникам за дорожные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Во вторник, 13 августа, в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные мероприятия, направленные на выявление водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД РФ, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными государственными знаками.

«В ходе рейдов будут приняты меры административного воздействия к нарушителям ПДД», — отметили в сообщении.