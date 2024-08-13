В Рязанской области поймали 45-летнего мужчину без прав

Ему грозит штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

В Рязанской области поймали 45-летнего мужчину без прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб города Касимов» со ссылкой на местную ГАИ.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 12 августа, в рабочем поселке Сынтул Касимовского района.

Инспекторы остановили 45-летнего водителя на электротрицикле. При проверке документов обнаружили, что у мужчины нет водительского удостоверения.

Ему грозит штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.