В Рязанской области для приема жителей из Курска организовали ПВР

Пункты временного размещения расположены в Рязани и районах области.

В Рязанской области для приема жителей из Курска организовали пункты временного размещения. Об этом сообщило региональное минтруда и соцзащиты населения.

ПВР расположены в Рязани и районах области.

Отмечается, что по поручению Губернатора Павла Малкова, всем прибывающим гражданам в оперативном порядке предоставят необходимую поддержку. Специалисты ведомства проконсультируют по вопросам размещения, бытового устройства и получения единовременной материальной помощи. При необходимости будет оказана психологическая помощь.

Подробную информацию можно получить по телефону круглосуточной «горячей линии»: +7 (4912) 513-610.