В Рязани задержали 27-летнего наркозакладчика

В общей сложности из незаконного оборота изъято 47 г производного N — метилэфедрона.

В Рязани задержали 27-летнего наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что задержанный рязанец недавно вышел из колонии, в которой отбывал срок за кражу велосипеда и незаконный оборот наркотиков. После освобождения мужчина снял квартиру и начал распространять наркотики.

При досмотре оперативники изъяли у него сверток с «синтетикой». В ходе обследования квартиры на улице Дзержинского были изъяты 48 свертков и 1 полимерный пакетик с производным N — метилэфедрона, которые мужчина планировал разложить на местности, и электронные весы.

«Закладки» рязанец делал недалеко от своего дома. На улицах Дзержинского, Пушкина и Стройкова полицейские нашли 3 свертка с аналогичным наркотиком.

В общей сложности из незаконного оборота изъято 47 г производного N — метилэфедрона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.