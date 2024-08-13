В Рязани ускорится доставка с Wildberries из-за открытия нового склада

Отмечается, что в августе-сентябре 2024 года к вводу запланировано более 550 тысяч квадратных метров помещений в Невинномыске, Рязани, Самаре, Волгограде, Сарапуле, Котовске и Владимире.

В Рязани ускорится доставка с Wildberries из-за открытия нового склада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «РВБ».

Отмечается, что в августе-сентябре 2024 года к вводу запланировано более 550 тысяч квадратных метров помещений в Невинномыске, Рязани, Самаре, Волгограде, Сарапуле, Котовске и Владимире.

По данным издания, развитая складская сеть позволит сократить время доставки.