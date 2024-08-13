В Рязани открывается первый частный загородный пансион для учеников 7-9 классов

16 августа в 14:00 в Школе 360 пройдет встреча, посвященная запуску Пансиона 360.

16 августа в 14:00 в Школе 360 пройдет встреча, посвященная запуску Пансиона 360.

Гости увидят своими глазами школу, Центр творческого развития, мастерские и, конечно, новый жилой корпус. Директор Комплекса 360 Мария Сергеевна Дановская расскажет о том, как будут организованы обучение, быт и досуг для детей.

Чтобы быть зачисленными в Пансион 360, будущим ученикам необходимо пройти тестирование по основным предметам. Это можно будет сделать 16 августа.

Запись на встречу по телефону: 720-360.

Возрастное ограничение 0+