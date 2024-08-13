В Рязани на ремонт кабельных линий потратят 22,5 миллиона рублей

Три тендера разместили на сайте госзакупок. Подрядчик разберет тротуары, установит временное ограждение, проложит кабель, уложит сигнальную ленту (осторожно кабель), закопает ямы. Всего в документах указаны более 130 участков сетей, где проведут работы. Они находятся разных районах города.