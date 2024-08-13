В Рязани анонсировали отключение холодной воды 14 августа

Подвоз технической воды организуют на улице Высоковольтной.

В Рязани анонсировали отключение холодной воды 14 августа. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на МП «Водоканал».

В среду c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса по адресам:

4-й Новопавловский проезд 12;

5-я Линия 56/52;

Высоковольтная 25а, 27 корп.2, 29, 29 корп.1, 29 корп.2, 29 корп.3, 29а, 31 корп.1, 31 корп.2, 31, 33 корп.1, 35,27,33, 33 корп. 2 (МБДОУ Детский сад № 102).

Подвоз технической воды будет организован по адресу: Высоковольтная, 33 корп.2