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В Рязани анонсировали отключение холодной воды 14 августа
Подвоз технической воды организуют на улице Высоковольтной.

В Рязани анонсировали отключение холодной воды 14 августа. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на МП «Водоканал».

В среду c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса по адресам:

  • 4-й Новопавловский проезд 12;
  • 5-я Линия 56/52;
  • Высоковольтная 25а, 27 корп.2, 29, 29 корп.1, 29 корп.2, 29 корп.3, 29а, 31 корп.1, 31 корп.2, 31, 33 корп.1, 35,27,33, 33 корп. 2 (МБДОУ Детский сад № 102).

Подвоз технической воды будет организован по адресу: Высоковольтная, 33 корп.2