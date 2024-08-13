В России создали первую в мире вакцину от аллергии

Иммунологи приступят к испытаниям в конце сентября этого года.

В России создали первую в мире вакцину от аллергии. Об этом во вторник, 13 августа, сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

В конце сентября иммунологи приступят к клиническим испытаниям препарата от аллергии на березовую пыльцу, а также некоторые продукты. Разработчики обещают, что с помощью него от хронического заболевания можно будет избавиться за три—пять инъекций. После завершения клинических испытаний вакцина должна появиться в российских медучреждениях.

Доклинические исследования показали, что аллерговакцина нетоксична и не вызывает повреждений жизненно важных органов, даже при стократном превышении дозировки.