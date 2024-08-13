В Роспотребнадзоре рассказали о причинах подъема заболеваемости COVID-19 в России

В ведомстве сообщили, что доминирующим штаммом остается «Омикрон», также выделяется FLiRT, в том числе KS.1 и JN.1.16.1.

В Роспотребнадзоре рассказали о причинах подъема заболеваемости COVID-19 в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что всплеск связан с сезонностью и резким похолоданием, ситуация в стране стабильная.

В ведомстве сообщили, что доминирующим штаммом остается «Омикрон», также выделяется FLiRT, в том числе KS.1 и JN.1.16.1.