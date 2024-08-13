В Москве неизвестный ворвался в квартиру и ранил ножом двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
В полицию поступила информация о том, что в подъезде дома в Ореховом проезде находятся два человека с ножевыми ранениями.
«Граждане были госпитализированы в столичные медицинские учреждения для оказания помощи. Установлено, что в квартиру к потерпевшим позвонил незнакомый мужчина. Он зашел в помещение и стал выкрикивать угрозы в их адрес. После этого набросился на них с ножом и нанес множественные раны», — сказали в ведомстве.
Свидетельница произошедшего вызвала сотрудников полиции и скорую помощь.
Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 35-летний москвич.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».