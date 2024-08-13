В Клепиковском районе поймали двух пьяных водителей

На нарушителей составили административные протоколы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

В Клепиковском районе поймали двух пьяных водителей. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе местного УМВД.

Первый случай произошел 9 августа в 15:00 в деревне Верещугино. Сотрудники Госавтоинспекции остановили 40-летнего местного жителя за рулем «Лады-Приоры». Алкотестер показал 1,280 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

10 августа в 14:10 в переулке Ленина в Туме полицейские остановили автомобиль Volvo, которым управлял 73-летний мужчина. У водителя были явные признаки опьянения. Результат освидетельствования — 0,762 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителей составили административные протоколы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.