В Кировской области мужчину подозревают в убийстве подростка и его отца

В Кировской области мужчину подозревают в убийстве подростка и его отца. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, 12 августа в одном из развлекательных заведений поселка городского типа Санчурск между местными жителями произошел конфликт. Во время него 45-летний подозреваемый сходил домой за ножом, вернулся к заведению и ударил им 39-летнего мужчину и его 16-летнего сына. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

Полицейские оперативно нашли и задержали подозреваемого, его заключили под стражу. Детали инцидента выясняются.