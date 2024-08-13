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В Кировской области мужчину подозревают в убийстве подростка и его отца

В Кировской области мужчину подозревают в убийстве подростка и его отца. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, 12 августа в одном из развлекательных заведений поселка городского типа Санчурск между местными жителями произошел конфликт. Во время него 45-летний подозреваемый сходил домой за ножом, вернулся к заведению и ударил им 39-летнего мужчину и его 16-летнего сына. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

Полицейские оперативно нашли и задержали подозреваемого, его заключили под стражу. Детали инцидента выясняются.