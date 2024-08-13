В Госдуме предложили увеличить штрафы для водителей за громкий выхлоп
Инициаторы проекта предлагают увеличит штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума с 500 рублей до 25 тысяч рублей.
В Госдуме предложили увеличить штрафы для водителей за громкий выхлоп. Об этом пишет
Инициаторы проекта предлагают увеличит штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума с 500 рублей до 25 тысяч рублей.
Отмечается, что ранее в Санкт-Петербурге у полицейских появился специальный прибор для замера уровня шума на месте. За одни выходные полицейские оштрафовали водителей 15 транспортных средств.