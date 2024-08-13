В Госдуме предложили отменить штраф за забытое водительское удостоверение

Инициативу выдвинул Владислав Даванков.

В Госдуме предложили отменить штраф за забытое водительское удостоверение. Об этом сообщает ТАСС.

«Владислав Даванков предложил не штрафовать за забытые дома бумажные права, если есть электронные», — говорится в сообщении.

Законодатели поясняют, что сегодня у всех сотрудников ГИБДД есть возможность дистанционно проверить наличие у граждан водительского удостоверения в соответствующей государственной информационной системе.