В ДТП на Восточной окружной в Рязани пострадала 55-летняя женщина

Авария произошла 12 августа на Восточной окружной дороге возле дома № 58/24. 38-летний рязанец за рулем «ВАЗ-2109» столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, за рулем которого находился 55-летний местный житель.