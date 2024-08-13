В ДТП на Восточной окружной в Рязани пострадала 55-летняя женщина
Авария произошла 12 августа на Восточной окружной дороге возле дома № 58/24. 38-летний рязанец за рулем «ВАЗ-2109» столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, за рулем которого находился 55-летний местный житель.
В ДТП на Восточной окружной в Рязани пострадала 55-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла 12 августа на Восточной окружной дороге возле дома № 58/24. 38-летний рязанец за рулем «ВАЗ-2109» столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, за рулем которого находился 55-летний местный житель.
В результате пострадала 55-летняя пассажир иномарки. Ей оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.