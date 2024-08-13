Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Путиным

Он также отметил, что считает Путина «хорошим переговорщиком» и что Байден «совершил глупость», допустив возможность приема Украины в НАТО.

Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Путиным в случае победы на выборах в США. Об этом он рассказал в интервью Илону Маску.

По словам экс-президент США, это «было бы хорошо».

Он также отметил, что считает Путина «хорошим переговорщиком» и что Байден «совершил глупость», допустив возможность приема Украины в НАТО.