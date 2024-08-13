Советником рязанского губернатора стал Марат Султанов
Отмечается, что он возглавит министерство строительного комплекса Рязанской области.
Советником рязанского губернатора Павла Малкова стал Марат Султанов. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.
Во вторник, 13 августа, новый советник посетил заседание областного правительства.
По данным Telegram-канала «Рязинформбюро», Султанов работал в МЧС России, Росстройконтроле и акционерном обществе «Туполев».
Отмечается, что он возглавит министерство строительного комплекса Рязанской области.