Скончался рязанский художник Вадим Конопкин

Похороны пройдут в четверг, 15 августа на Богородском кладбище.

Скончался рязанский художник Вадим Конопкин. Об этом сообщает «Новая газета — Рязань».

Отмечается, что Конопкин с 1985 года участвовал в областных выставках. Он сотрудничал с одним из первых рекламных агентств Рязани — «Пионер». Создавал знаки и логотипы.

По данным издания, последние два года Вадим Георгиевич был парализован.

Похороны пройдут в четверг, 15 августа на Богородском кладбище Рязани.