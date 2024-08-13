Скончался рязанский художник Вадим Конопкин
Похороны пройдут в четверг, 15 августа на Богородском кладбище.
Скончался рязанский художник Вадим Конопкин. Об этом сообщает «Новая газета — Рязань».
Отмечается, что Конопкин с 1985 года участвовал в областных выставках. Он сотрудничал с одним из первых рекламных агентств Рязани — «Пионер». Создавал знаки и логотипы.
По данным издания, последние два года Вадим Георгиевич был парализован.
Похороны пройдут в четверг, 15 августа на Богородском кладбище Рязани.