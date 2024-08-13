Рязанскому школьнику вручили награду за победу на Фестивале по ГТО

Почетную грамоту вручили ученику школы № 15 Ушакову Илье, который занял 1 место на Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций, прошедшем в Сасове.

Рязанскому школьнику вручили награду за победу на Фестивале по ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Награждение состоялось на территории Лесопарка в рамках празднования Дня физкультурника прошла. Почетную грамоту вручили ученику школы № 15 Ушакову Илье, который занял 1 место на Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций, прошедшем в Сасове.

Илья выиграл в личном зачете в своей возрастной группе в составе сборной команды города Рязани по ГТО.

Мальчика наградили исполняющий обязанности главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев и начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Кирилл Сосунов.