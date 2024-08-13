Рязанцы сообщили о крупной пробке из-за ремонта путепровода на проезде Шабулина

«Организовано реверсивное движение по левой стороне. Проводят дорожные работы. Пробки по всем направлениям», — написал автор поста.

Рязанцы сообщили о крупной пробке из-за ремонта путепровода на проезде Шабулина. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

"Организовано реверсивное движение по левой стороне. Проводят дорожные работы. Пробки по всем направлениям", — написал автор поста.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в бордовый окрашены Московское шоссе, проезд Шабулина, улица Октябрьская.