Рязанцы сообщили о крупной пробке из-за ремонта путепровода на проезде Шабулина
«Организовано реверсивное движение по левой стороне. Проводят дорожные работы. Пробки по всем направлениям», — написал автор поста.
Рязанцы сообщили о крупной пробке из-за ремонта путепровода на проезде Шабулина. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».
"Организовано реверсивное движение по левой стороне. Проводят дорожные работы. Пробки по всем направлениям", — написал автор поста.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», в бордовый окрашены Московское шоссе, проезд Шабулина, улица Октябрьская.