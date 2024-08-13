Рязанцев предупредили об участившихся случаях мошенничества через СБП

Отмечается, что злоумышленники создают поддельные интернет-магазины.

Рязанцев предупредили об участившихся случаях мошенничества через СБП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что злоумышленники создают поддельные интернет-магазины.

Потенциальная жертва оставляет на сайте заявку на приобретение товара. После этого покупателю звонят мошенники, подтверждают заказ и обещают скидку за оплату товара через Систему быстрых платежей.