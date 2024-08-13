Рязанцу грозит лишение водительских прав за отказ пройти алкотест

Водителя остановили на улице Васильевской.

Рязанцу грозит лишение водительских прав за отказ пройти алкотест. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В областном центре на улице Васильевской инспекторы остановили для проверки автомобиль «Фольксваген», под управлением 23-летнего местного жителя. При общении с водителем полицейские обнаружили, что молодой человек нетрезв. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

На него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, ему грозит лишение права управления транспортным средством на срок до 2-х лет и административный штраф в размере 30 000 рублей.