Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к осени

Отмечается, что начать стоит с проверки шин. Изношенная резина сильно увеличивает тормозной путь.

Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к осени. Об этом пишет Lenta.ru. со ссылкой на эксперта Дмитрия Сапцова.

Отмечается, что начать стоит с проверки шин. Изношенная резина сильно увеличивает тормозной путь.

Кроме того, нужно сменить или почистить салонный фильтр и обработать стекла средством «антидождь».

Автоэксперт посоветовал проверить дворники и поменять резиновую ленту.

Перед осенью нужно помыть машину вместе с днищем и осмотреть его на предмет сколов и царапин. Поврежденное покрытие нуждается в дополнительной защите.