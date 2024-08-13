Российской разведке стало известно, что в США подбирают замену Зеленскому

Отмечается, что в качестве подходящего варианта сейчас рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

Российской разведке стало известно, что в США подбирают замену Зеленскому. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

По данным разведки, в американской элите растет недовольство Зеленским, США подбирают ему замену.

Отмечается, что в качестве подходящего варианта сейчас рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

В сообщении подчеркнули, что замена Зеленского позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией.