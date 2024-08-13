На улице Есенина в Рязани образовалась крупная пробка из-за перекрытой полосы

«На Есенина люк открытый уже не первый день, перекрыли полосу автобусную, пробка ужасная», — отметили в посте.

На улице Есенина в Рязани образовалась крупная пробка из-за перекрытой полосы. Об этом автомобилисты сообщили в группе «Автоблог Рязань».

Пробка на улице Есенина образовалась утром во вторник, 13 августа. По словам автора поста, на улице перекрыта одна дорожная полоса.

«На Есенина люк открытый уже не первый день, перекрыли полосу автобусную, пробка ужасная», — отметили в посте.