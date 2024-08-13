На детской площадке в Рязани заметили эксгибициониста
«В период с позднего вечера до раннего утра он приходит на площадку и онанирует на находящихся на ней людей в кустах», — рассказала рязанка.
На детской площадке в Рязани заметили эксгибициониста. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life.
Мужчину заметили на детской площадке возле дома № 48 на улице Гагарина.
«В период с позднего вечера до раннего утра он приходит на площадку и онанирует на находящихся на ней людей в кустах», — отметила рязанка.
Она сообщила приметы мужчины: низкий рост, плотное телосложение, ходит в черной одежде, лицо закрыто маской, на голове кепка.