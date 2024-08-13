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На 12 улицах Рязани обустроят контейнерные площадки
Согласно документации, обустроят 23 контейнера для твердых коммунальных отходов, 15 — для раздельного сбора отходов, 10 бункеров-накопителей для мусора.

На устройство контейнерных площадок в Рязани потратят четыре миллиона 270 тысяч 326 рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, обустроят 23 контейнера для твердых коммунальных отходов, 15 — для раздельного сбора отходов, 10 бункеров-накопителей для мусора.

Контейнерные площадки обустроят по следующим адресам:

  • поселок Борки — улица 12-й район, дома №№ 24а, 14, улица 8-й район, дом № 136, улица 3-й район на дамбе, улица 11-й район, дома №№ 13а, 49;
  • улица Затинная, дом № 88а;
  • улица Гаражная, дом № 1;
  • улица Северная, дом № 24,
  • улица Мервинская, дом № 142;
  • улица Новоселковская, дом № 44/58;
  • улица Чехова, дома №№ 27/1, 53/13;
  • улица Тепличная, дом № 25;
  • улица Михайловское шоссе, дом № 172.

Отмечается, что контейнерные площадки огородят с трех сторон, покрытие на территории будет из бетона.

Заказчик — управление энергетики и ЖКХ горадминистрации. Работы выполнят до 31 октября 2024 года.

Фото из официальной группы «Эко-Пронска» в социальной сети «Вконтакте»