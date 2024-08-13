Мошенники обманули Ларису Долину на 100 миллионов рублей

Отмечается, что утром 13 августа в квартиру народной артистки в Хамовниках приехали пять человек и заявили, что они новые собственники. Охранники сообщили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы. «Новых владельцев» задержали на месте. Выяснилось, что певица стала жертвой мошенников и продала квартиру

Мошенники обманули Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что утром 13 августа в квартиру народной артистки в Хамовниках приехали пять человек и заявили, что они новые собственники. Охранники сообщили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы.

«Новых владельцев» задержали на месте. Выяснилось, что певица стала жертвой мошенников и продала квартиру. Точная сумма сделки выясняется.

Полицейские ищут мошенников, которые обманули 68-летнюю певицу.

Shot отмечает, что площадь пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках составляет 236 квадратов, ее примерная стоимость — 150 млн рублей.