Минпросвещения России утвердило график каникул на новый учебный год

Отмечается, что окончательное решение по датам принимает школьный педсовет.

Минпросвещения России утвердило график каникул на новый учебный год. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что окончательное решение по датам принимает школьный педсовет.

Министерство рекомендует следующие даты каникул на 2024/25 год:

осенние каникулы — с 28 октября по 3 ноября 2024 года;

зимние каникулы — с 30 декабря по 12 января 2025 года;

весенние каникулы — с 24 марта по 30 марта 2025 года;

летние каникулы — с 25 мая по 31 августа 2025 года.

Первоклассники в третьей четверти уйдут на дополнительные каникулы с 17 февраля по 23 февраля 2025 года.