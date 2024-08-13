Малков призвал жителей голосовать на «Госуслугах», чтобы у них появилась мобильная связь

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, рязанцы редко участвуют в подобных опросах.

На заседании облправительства заявили, что 5 августа началось Всероссийское голосование по выбору населенных пунктов, где появится мобильная связь в 2025 году. Оно проходит на «Госуслугах» и в отделениях почты.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил привлекать жителей к участию в голосовании на портале.

«Потому что когда я разговариваю с министром цифрового развития Максутом Шадаевым, он мне всегда задает вопрос: „А где у тебя там, на Госуслугах-то, никто не голосовал. Значит, и связь особо не нужна“. Поэтому давайте здесь активнее вовлекаться, в эту работу», — заявил Малков.